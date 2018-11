Milan Skriniar continua a impressionare, anche nella sfida trae Barcellona è stato uno dei migliori in campo. E così i nerazzurri, memori della brillante operazione che ha portato il difensore slovacco alla corte di Luciano Spalletti un anno e mezzo fa, provano a ripetersi e guardano ancora in casa Sampdoria, dove l'obiettivo è JoachimStesso ruolo, un anno in meno di Skriniar, il talento danese sta vivendo la stagione che gli permetterà di compiere il salto di qualità e in tanti hanno messo gli occhi su di lui: in Italia, oltre all'Inter, c'è la concorrenza della Juventus, mentre all'estero è soprattutto il Tottenham a seguirne costantemente le prestazioni. Per questo motivo, come anticipato da Calciomercato.com, il direttore sportivo interista, come riporta il Corriere dello Sport,Un primo appuntamento per un pranzo, a cui era presente anche l'intermediario Gabriele Giuffrida, proseguito poi sugli spali di Inter-Barcellona di Youth League, dove Ausilio ha messo in mostra alcuni dei talenti che potrebbero trasferirsi alla Samp come parziale contropartita tecnica per abbassare i circa, che però ieri non era in campo, ma sono interessati anche ad altri talentini nerazzurri. L'Inter accelera, vuole prenotare subito Andersen.