Secondo Sky Sport, c’è una forbice di 2/3 milioni prima di trovare l’intesa tra Inter e Manchester United per il trasferimento in nerazzurro di Alexis Sanchez. La trattativa si farà ma è necessario un triplo passo in avanti di ognuna delle parti in causa. L’Inter dovrà alzare la sua proposta economica, il giocatore invece dovrà ridurre la richiesta circa l’ingaggio mentre lo United dovrà aumentare la percentuale di partecipazione al pagamento dello stipendio del cileno che ha già detto sì a Conte ed è pronto al trasferimento.