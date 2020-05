Per l’Inter non ci sono dubbi, Alessandro Bastoni è pronto alla definitiva promozione e l’anno prossimo Antonio Conte gli affiderà una maglia da titolare sul centro-sinistra. I nerazzurri, tuttavia, sondano il mercato alla ricerca di un altro mancino naturale su cui poter fare affidamento in quel ruolo, ma i profili non sono molti e, inoltre, Ausilio e Marotta puntano alle opportunità. Da Barcellona si è aperta una pista, i catalani hanno offerto Umtiti nell’ambito dell’operazione Lautaro, ma da viale della Liberazione hanno dettato le proprie condizioni.



UMTITI A UNA SOLA CONDIZIONE - L’Inter ritiene che Umtiti sia un valido profilo, ma non intende assolutamente investire sul difensore. Ausilio e Marotta hanno fatto sapere al Barcellona di essere interessati al calciatore e di essere disposti a pagare il suo ingaggio, ma solo prendendolo in prestito, perché i tanti infortuni subiti lasciano qualche perplessità ai nerazzurri. Quindi, si a Umtiti, ma a una sola condizione: che arrivi in prestito e, quindi, scollegato dalla trattativa Lautaro. Il Barcellona al momento nicchia, non troppo entusiasta dell’eventualità.