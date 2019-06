Milan Skriniar è già carico. Dal ritiro della nazionale slovacca, dove sta preparando le sfide con Giordania e Azerbaigian, il difensore dell'Inter ha parlato della stagione da poco conclusa e di quella che verrà. Qualche rimpianto per un quarto posto che sta stretto, e rinnovate ambizioni per l'anno prossimo: con Antonio Conte sulla panchina i nerazzurri vogliono vincere.



RIMPIANTI - "Siamo riusciti ad arrivare in Champions League, che è una cosa grandiosa, ma la fine del campionato è stata dura. Fortunatamente siamo arrivati al quarto posto e va bene, ma la classifica avrebbe potuto essere migliore. Purtroppo, come l'anno scorso, non abbiamo evitato la crisi e abbiamo perso punti".



SU CONTE - "Personalmente, non l'ho ancora incontrato perché, quando lo hanno presentato come nuovo allenatore, noi giocatori non eravamo più in Italia. Con l'arrivo di un nuovo allenatore arriveranno anche nuove sfide e aspettative. Lui e l'Inter sono in grado di vincere un titolo".