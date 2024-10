Inter, solo briciole per Arnautovic e Correa: cosa può accadere a gennaio

Getty e Calciomercato.com

Per l’intera estate hanno avuto i riflettori puntati addosso perché entrambi sono sembrati in procinto di lasciare l’Inter, ma più per una sorta di incontenibile desiderio altrui che per una propria valutazione. Arnautovic e Correa non avrebbero meritato un’altra chance all’Inter, ma ci sono i contratti a garantirgli “vitto, alloggio, imbiancatura, lavatura e stiratura”, per dirla alla Totò. E a quelli si sono legittimamente legati, sia l’austriaco che l’argentino, nonostante l’aria che respiravano intorno non fosse quella pulita, d’altura, ma quella tossica, prodotta dall’intolleranza e dall’insoddisfazione, presente in abbondanza nell’ambiente.