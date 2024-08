Inter, Sommer si ritira dalla Svizzera: "È stato un onore, ma è tempo di pensare solo al club"

Getty Images

La notizia era già stata anticipata, ma oral'ha resa ufficiale mettendola nera su bianco con un post pubblicato attraverso i propri canali social e, in particolare, attravero la sua pagina Instagram. Il portiere dell'Inter ha scelto di dire addio alla nazionale svizzera ritirandosi ufficialmente e rimanendocon cui ha dichiarato di voler vincere ancora molto. Ecco il suo messaggio

È stato un grande onore e privilegio rappresentare il mio Paese ai massimi livelli per 12 anni e in 94 partite internazionali. Con la conclusione di un'altra grande finale agli Europei nella vicina Germania, dove ho trascorso anni indimenticabili in Bundesliga, è giunto il momento di salutarci.Il periodo trascorso in Nazionale ha significato molto per me. Ripenso con orgoglio ai tanti momenti indimenticabili: le partite emozionanti, le vittorie che abbiamo festeggiato insieme e le sfide che abbiamo superato insieme. La Nazionale è stata una parte importante della mia vita da quando avevo 15 anni: dagli esordi nell'U16 fino all'U21, poi dieci anni da numero uno, durante i quali ho giocato tutte le finali dei Mondiali e degli Europei. Abbiamo raggiunto gli ottavi quattro volte e i quarti due volte.

Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i miei compagni di squadra, l'intero staff, gli allenatori e ovviamente la mia famiglia, la mia squadra personale e i tifosi svizzeri. Senza il vostro sostegno, la vostra fiducia e la vostra fiducia in me, questi successi non sarebbero stati possibili. Mi hai sempre dato la motivazione per ottenere la migliore prestazione possibile.