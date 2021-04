Futuro in bilico per Alessandro Florenzi. Questa stagione il 30enne italiano è in prestito dalla Roma (con cui è sotto contratto fino a giugno 2023) al Paris Saint-Germain, che finora non si è ancora mosso per riscattare il suo cartellino a titolo definitivo per 9 milioni di euro.



L'Inter è alla finestra, pronta a farsi sotto in caso di mancato riscatto. Conte conosce bene il calciatore, che ha allenato in Nazionale. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già state un paio di telefonate per sondare il terreno. Florenzi può fare sia l'esterno, sia l'interno di centrocampo. Inoltre il club nerazzurro è sempre interessato a un altro azzurro: il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri, cercato pure dalla Juventus.