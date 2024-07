Inter su Tessmann, parla Di Francesco: "Il più difficile da sostituire"

Getty Images

, nuovo allenatore del, parla nella conferenza stampa di presentazione: ", il sostituto un po' si dovrà avvicinare, ma i copia e incolla non ci interessano. Lo avete conosciuto anche da un punto di vista caratteriale. Sarà importante non sbagliare quell'acquisto"., Vanoli (passato al Torino): "Cosa lascia Vanoli? Grande cultura del lavoro, ho ritrovato tanto in questo - riporta TMW -. Io cerco sempre di rubare dai colleghi, ma l'errore più grande che si possa fare è di copiare e incollare. Sento dire a volte "Vogliamo fare la partita", ma questo non dipenderà solo da noi per esempio, il livello in A sarà diverso dalla B".

Poi,: "C'è da mettere ancora qualche tassello, ma ci sono già Caccia, Senatore, Neri, che ha grande esperienza internazionale, e Romano".Infine, sul: "Non baserò il lavoro sulle prime partite. Le prime tre hanno cambiato anche loro allenatore e su questo avremo esigenze simili. Saranno dei test impegnativi con due trasferte, ma non dobbiamo avere paura, solo entusiasmo che percepisco".