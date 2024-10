Inter, Taremi come Cruz: sa entrare e decidere subito

Calciomercato

che ieri sera ha chiuso la gara con zero gol subiti, un’ottima notizia visto che ultimamente la difesa era finita nel mirino della critica per le troppe occasioni da gol concesse agli avversari. La retroguardia, però, non è l’unico reparto che fa sorridere Inzaghi, buone notizie, infatti, sono arrivate anche dall’attacco, visto cheche merita il premio di migliore in campo per quanto fatto vedere sul terreno di San Siro.

- Due assist e un gol sono il bottino raccolto da Mehdi Taremi nella seconda gara da titolare in Champions. La prima,, per gentile concessione del capitano Lautaro Martinez, che dopo essersi guadagnato il calcio di rigore ha lasciato il pallone a Taremi proprio per consentirgli di sbloccarsi e forse anche per rendergli il favore, visto che poco prima proprio l’iraniano lo aveva mandato a Roma. Tocco centrale e portiere beffato,

l’iraniano è uno che parla poco e che lavora a testa bassa. Se quando entra fa anche egregiamente il suo dovere, allora diventa il calciatore perfetto, utile per ogni occasione., visto che il suo pressing ha più volte portato a palloni recuperati e conseguenti pericolose azioni da gol. Ieri sera l’iraniano ha giocato sia in coppia con Arnautovic che con Lautaro, dimostrando di potersi adattare benissimo sia all’uno che all’altro.