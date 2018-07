Dall'Indonesia il presidente dell'Inter Erick Thohir parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e di quello di Radja Nainggolan in nerazzurro: "I diritti tv varranno di più con Ronaldo in campo - riporta FcInterNews.it - Per non parlare dell'Inter, la cui attenzione è cresciuta anche in Indonesia per Nainggolan. Quindi questo è un vantaggio dal punto di vista economico per il campionato italiano".