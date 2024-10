Inter, Thuram ha ancora dolore alla caviglia: la conferma di Deschamps

Non arrivano buone notizie in casaper quanto riguarda. L'attaccante francese era uscito malconcio dalla gara poi vinta per 3-2 grazie alla sua tripletta contro il Torino e in cui aveva subito il brutto intervento da cartellino rosso da parte di Maripan nel corso del primo tempo. In quell'occasione la caviglia subì un grosso trauma, ma l'esito degli esami non ha evidenziato lesioni concedendogli la possibilità di rispondere alla chiamata della Francia.Dal ritiro della Francia arrivano infatti notizie non rassicuranti e chegiovedì 10 ottobre 2024 alle 20.45 contro Israele- gara valida per il gruppo 2 della League A della Nations League. Il numero 9 nerazzurro sente ancora dolore alla caviglia e rimarrà a lavorare a parte senza prendere parte alla gara.

La conferma ulteriore è arrivata oggi anche dal commissario tecnico francese, Didier Deschamps, che è intervenuto in conferenza alla vigilia della gara contro Israele confermando le pessime sensazioni fisiche del centravanti interista e ribadendo il dubbio sulla presenza in campo: