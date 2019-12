Non è stata la miglior serata per Lautaro Martinez. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che giudica la prestazione del "Toro".



“Il numero 10 è un pesce fuor d’acqua per una buona mezz’ora: una cosa insolita per il Toro di quest’anno, affamato e decisivo praticamente sempre. Tredici gol tra Serie A e Champions, 5 reti nelle ultime tre partite, l’urlo del pubblico di San Siro che tocca il picco dei decibel quando sente il suo nome. Un biglietto da visita che, però, non impaurisce la Roma e che non fa fare mai un passo indietro a Mancini. L’ex Atalanta gioca con coraggio davanti all’attaccante più caldo del momento insieme a Immobile, ma l’argentino è troppo molle per essere vero e forse ci mette anche del suo. Certo, è vero che quando a un certo punto scambia improvvisamente con Borja Valero e tira sembra potersi svegliare. Poi, però, nel secondo tempo non riesce a tirare fuori niente di buono dai suoi piedi. Perché incassa troppi anticipi dalla difesa giallorossa e spreca diverse occasioni”.