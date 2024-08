Inter, ufficiale: depositato il contratto di Thiago Romano

20 minuti fa



Non c'è due senza tre. Dopo gli arrivi del difensore spagnolo Alex Perez dal Betis e del centrocampista offensivo sloveno Luka Topalovic dal NK Domzale, l'Inter ingaggia un altro giovane talento straniero classe 2006: Thiago Romano.



CHI E' - Si tratta di un attaccante esterno argentino, che arriva a titolo definitivo dal club greco del Panathinaikos. Mancino di piede, Romano è nato a Buenos Aires: trasferitosi in Grecia da giovanissimo, nell'ultima stagione ha messo assieme 9 reti e 5 assist in 22 partite nell'Under 19 (la Primavera) del Pana.