Inter, una sola via per cedere Calhanoglu: spunta il maxi contratto del Bayern Monaco

48 minuti fa



Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu, finito nel mirino del Bayern Monaco, non è considerato sul mercato, ma un'offerta da 60/70 milioni potrebbe cambiare la situazione e convincere l’Inter a trattare e a cedere il giocatore. Al momento non si registrano contatti tra i due club, ma ci son stati tra l'agente del giocatore e i bavaresi. Il contratto proposto sarebbe da 8 milioni di euro più bonus a stagione per 4 anni.



Allo stato attuale dei fatti, la società di Viale della Liberazione ha due basi solide sulle quali partire per parlare del centrocampista turco: il primo è che Calhanoglu per l’Inter non è un calciatore normale, ma rappresenta un punto cardine per il gioco di Inzaghi; il secondo, non meno importante, è che Calhanoglu non è mai stato messo in vendita.