Inter, Zanetti: "La Champions si è livellata, dobbiamo ridurre il gap"

, vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky a margine del sorteggio che ha definito le avversarie dell'Inter nella prossima Champions League. I nerazzurri affronteranno Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga. Queste le sue parole:"Non siamo spaventati, ma curiosi di questo nuovo format. La sensazione è positiva, affronteremo delle grandi squadre ma noi vogliamo proseguire in tutto quello che abbiamo fatto fin qui, vogliamo essere competitivi. I presupposti ci sono, ora dipenderà da noi".

"Si può ragionare sempre se lavori con grande umiltà come stiamo facendo noi in questi anni. Il gruppo sta crescendo tanto, le vittorie hanno aiutato e noi siamo pronti per questa nuova Champions. Noi ci siamo e vogliamo essere protagonisti"."Se può essere l'anno della consacrazione? Sì perché anche in settimana dimostra di crescere tantissimo. Lo scorso anno è stato importantissimo per la vittoria del campionato, mi auguro che sia continuo perché noi puntiamo tanto su quello che può darci".

"Noi non ci siamo mai nascosti, siamo pronti ad affrontare entrambe le competizioni pur sapendo che ci saranno delle difficoltà. I giocatori sanno di poterle affrontare da protagonisti"."Se la Champions si è livellata? Sono d'accordo, c'è molto più equilibrio e toccherà a noi ridurre ancora questo gap. Due anni fa ci siamo andati vicini con la finale, ci vogliamo riprovare. Noi come club abbiamo l'obiettivo, l'obbligo di dare il massimo fino alla fine".