Inter, Zielinski: "Inzaghi? Una bella persona, un po' pazzo, si agita sempre". Oggi i test del polacco dopo l'infortunio

Il centrocampistae della, Piotr, è passato in nerazzurro in estate a parametro zero dopo una lunga militanza al. L'ex Udinese si sta ambientando nella nuova realtà e, pian piano, sta trovando spazio nella squadra di Simone. Proprio del suo nuovo allenatore ha parlato in un'intervista al podcast Foot Truck, ecco le sue parole."Com’è Inzaghi allenatore?urla molto: poi a fine partita rimane sempreInzaghi parla molto con noi giocatori, ci dà tante istruzioni".

"E' veramenterimaneper cercare di tenere il gruppo unito".Zielinski si gioca costantemente il posto conma ha solo belle parole per l'armeno: "Giochiamo nello stesso ruolo,. Da quando sono all’Inter abbiamo parlato di tutto".- Nell'ultima sfida di Nations League, giocata con la sua Polonia contro la Croazia, il giocatore si è infortunato ed è stato costretto a uscire. Ha sentito un dolore alla parte posteriore della coscia destra e chiesto il cambio alla panchina. Le sue condizioni sono da valutare e oggi si sottoporrà ai test necessari: resta in dubbio in vista di Roma-Inter. Nel dopo-gara aveva detto:e di poter essere subito a disposizione.vedremo come si evolverà la situazione".