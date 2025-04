Intermania: Conte le vince tutte, Inzaghi deve fare meglio del Triplete

Redazione Calciomercato

"Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso".canta così nella sua nuova canzone "Amor", inserito nel suo ultimo album "Comuni mortali". Ovviamente, ma della città dov'è cresciuto:Il caso vuole che proprio la squadra giallorossa saràdopo l'1-1 dell'andata sempre a San Siro.

, che ha vinto 3-0 la semifinale d'andata in trasferta a Empoli e, che aggancia i nerazzurri al primo posto in classifica a cinque giornate dalla fine del campionato.Dopo aver vinto 8 trasferte di fila in Serie A, nelle ultime 7 l'Inter ha raccolto 3 sconfitte e altrettanti pareggi, vincendo soltanto a Bergamo con l'Atalanta.Particolare di non poco conto: l'Inter è impegnata anche nelle semifinali di Coppa Italia (Milan) e Champions League (Barcellona).

Quest'ultima competizione in particolare porta con sé un notevole dispendio di energie fisiche e mentali, in questo sensoin ordine di tempo. Certi incidenti di percorso possono capitare, basti pensare cheLa differenza è nella qualità dei ricambi in attacco, dove allora c'era un giovane Mario Balotelli dietro ai titolari Pandev, Sneijder, Eto'o e Milito. Vedere per credereNon serve aggiungere altro.