Inzaghi non si nasconde: "Alleno l'Inter, tornare in finale di Champions è un obiettivo"

AFP via Getty Images

ha commentato a Sky Sport la vittoria per 1-0 ottenuta contro ilnella quinta gara del super girone di Champions League e che sta valendo ai nerazzurri il momentaneo primo posto in classifica da imbattuta e con zero gol subiti in 5 gare."Sicuramente c'è grande soddisfazione perché sapevamo che questa gara di stasera era importante. Sì, loro erano a 0 punti, ma sono una squadra che ha qualità e noi abbiamo fatto un'ottima gara. I ragazzi sono stati bravi. Se devo trovare una pecca è quella di non aver chiuso la partita con il secondo gol anche se abbiamo sofferto poco".

"La classifica ci dà soddisfazione, ma sappiamo che per arrivare nelle prime 8 manca ancora un passettino importante. Finora abbiamo fatto un ottimo percorso calcolando anche gli avversari che abbiamo affrontato. Questa partita la temevo molto, ma è la riprova che ho una squadra matura"."Se andiamo ad analizzare abbiamo avuto l'occasione di Dumfries subito in apertura di secondo tempo che avrebbe indirizzato la gara in altro modo. E ripeto, abbiamo giocato contro un avversario di valore. Openda è un calciatore molto forte, così come Sesko. I due mediani sono due giocatori importanti. Capisco perché sono arrivati stabilmente in Champions da anni e che han fatto una semifinale nel 2020. È una squadra di assoluto valore quella che abbiamo affrontato stasera".

"Arrivare in finale? Quello è l'obiettivo di tutte e, soprattutto, per chi come me allena una squadra come l'Inter. Non è semplice perché giocare così tanto non è una cosa di poco conto"."Non avendo fatto il secondo gol negli ultimi minuti ci siamo abbassati un po', ma siamo stati bravi nel mantenere le distanze"."Giocando ogni tre giorni bisogna cercare di far giocare più calciatori possibili. Stasera abbiamo avuto un problemino con Pavard e speriamo possa recuperare al più presto perché per noi è importante".