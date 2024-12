Inter, Lautaro: "Il gol? Sono contento, ma prima di tutto è sempre venuta la vittoria della squadra. Obiettivo vincere tutto"

Getty Images

, attaccante e capitano, è tornato al gol nella vittoria per 3-0 contro ile alla fine della partita si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare sia il momento del club nerazzurro che il gol ritrovato."Sono contento perché abbiamo affrontato una squadra che sta lottando per i suoi obiettivi, ma per noi era importante vincere per andare a Ryiad per la Supercoppa con un risultato positivo. Poi per il gol bene, ma come dico sempre l'importante è la vittoria della squadra, se arriva il mio gol meglio".

"Sicuramente è un buon proposito per il 2025. Noi ci alleniamo tutti i giorni per portare trofei all'Inter. Chiunque scende in campo deve dare tutto, lottare per i compagni. Siamo un grande gruppo, diamo sempre il massimo e dobbiamo fare quelllo che ci chiede il mister".