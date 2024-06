Getty

Italia-Albania, 50mila tifosi albanesi a Dortmund: il Westfalenstadion sarà interamente rossonero

55 minuti fa



Dal Muro Giallo al Muro Rossonero. Come spiega ESPN, sono attesi circa 50mila tifosi albanesi al Signal Iduna Park di Dortmund per la partita di Euro 2024 tra Italia e Albania: è la tifoseria più numerosa a sostegno di una nazionale in questo torneo, dopo ovviamente quella ospitante. Il primo ministro albanese Edi Rama ha sospeso il parlamento nazionale per 10 giorni per consentire a oltre 100 ministri e parlamentari di assistere alle partite del Gruppo B contro Italia, Croazia e Spagna. L’Italia, campione d’Europa in carica, sarà sostenuta quindi da meno di 10.000 tifosi.