Italia, Bastoni: "Anche a Madrid con l'Inter bastava un pari, sapete com'è finita"

AFP via Getty Images

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato a Sky alla vigilia dell'ultima partita del gruppo B di Euro 2024 contro la Croazia: con un pari, gli Azzurri sono qualificati agli ottavi di finale."Non ci aspettavamo una batosta del genere, ma ci può fare bene. Dalle sconfitte si prende sempre qualcosa, abbiamo analizzato bene e sappiamo cosa non dobbiamo ripetere".- "Quest'anno ho già vissuto una situazione simile dove bastava il pari, in Champions League contro l'Atletico Madrid. Vogliamo andare in campo per vincere, è importante anche dal punto di vista mentale".

"Ripartiremo dall'input delle scorse partite, perfezionando i movimenti sbagliati. Cercheremo di imporre il nostro gioco".- "Chi segna conta poco, conta passare il turno perché ce lo meritiamo tutti. Vogliamo fare bene".