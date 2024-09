Italia: Calafiori lascia il ritiro, non ci sarà contro Israele. Ecco chi gioca al suo posto

Getty Images for FIGC

, a causa del trauma contusivo del polpaccio sinistro riportato durante la partita con la Francia,, valida per la seconda giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Il calciatore dell’Arsenal farà quindi rientro oggi al club di appartenenza, in modo da tornare - il prima possibile - a disposizione di Arteta.Il difensore dei Gunners è andato a terra al Parco dei Principi dopo un contatto con l'esterno transalpino Ousmane Dembele, lamentando un problema al polpaccio sinistre. Dopo aver stretto i denti per qualche minuto, al 71' della sfida contro la Francia ha alzato bandiera bianca e Spalletti è stato costretto a inserire- Il difensore centrale del Napoli di Antonio Conte è ora il, vista la sua perfetta capacità di giocare in una difesa a 3, ruolo da sempre congeniale all’ex Torino. Buongiorno, con ogni probabilità, affiancherà Bastoni e Di Lorenzo lunedì sera alla Bozsik Arena di Budapest, teatro della partita.