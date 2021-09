Sospiro di sollievo per l'Italia, ma anche per Inter e Juventus. Restano a disposizione di Mancini Sensi, Bastoni e Chiesa che avevano accusato dei piccoli problemi fisici nelle ultime ore.



Niente ritorno anticipato anche per Nicolò Zaniolo - che aveva preso una botta contro la Svizzera - il quale resterà in gruppo per la sfida di stasera con la Lituania.