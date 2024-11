Italia, Ricci non ce la fa: Spalletti convoca Locatelli

Getty Images

Il derby della Mole vinto pernell'ultima giornata prima della sosta, la dodicesima, ha visto. I granata sono usciti con le ossa rotte, in alcuni casi letteralmente. E' il caso di Ilic, ma anche dello stessoAl posto di Ricci, il ct, il grande escluso dell'ultimo ciclo avviato dal tecnico di Certaldo, non senza polemiche come la storia tutta nera pubblicata in occasione della prima esclusione. Il problema di Ricci è alla caviglia: “Rischia di farsi male. Sarebbe stato difficilissimo recuperarlo per la prima partita, avrebbe dovuto stringere i denti”, le parole di Spalletti in conferenza stampa.

: il centrocampista bianconero ritorna a vestire la maglia della Nazionale dopo quasi 8 mesi. L'ultima sfida disputata dall'ex Milan con la divisa azzurra risaliva allo scorso 24 marzo, giorno in cui Locatelli disputò 23 minuti sul rettangolo verde di gioco, nella sfida vinta per 2-0 contro l'Ecuador.