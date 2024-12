Italia, Spalletti: "Chiesa è quello che manca alla nostra Nazionale, può aiutare qualsiasi squadra"

Nella serata di domenica 22 dicembre, partendo dall'avvincente corsa Scudetto - decisamente più combattuta rispetto alle ultime due stagioni - fino ad arrivare al doppio impegno che attenderà gli Azzurri nel mese di marzo contro la Germania, valido per i quarti di finale di Nations League.in questo momento qui, il giocatore che va oltre l’ostacolo da solo e che crea la situazione di vantaggio per la squadra senza avere l’idea di quello che deve essere il collettivo. Prende, ti guarda negli occhi e ti offre la soluzione da solo; è chiaro che

- "perché ormai tutte le squadre hanno una propria identità" ha spiegato l'ex tecnico del Napoli tra le altre; che poi ha toccato anche l'argomento legato all'ultima squadra allenata in Serie A: "Dico soltanto che il Napoli sta facendo un grande campionato fino a questo momento, che si vede un’identità di squadra ben precisa, ha una squadra forte, un allenatore forte e un ambiente fortissimo che può trasferire tantissime cose a questa squadra".

- “Gasperini riesce a metterli in riga, quelli che sbordano al di fuori di quello che deve essere il pensiero della partita.Impone il sistema tattico sia in possesso di palla che senza la palla a tutte le avversarie, è un’identità di gioco che è ormai consolidata.” ha proseguito Spalletti mettendo la Dea allo stesso livello dei partenopei, due delle tre squadre che sembra si contenderanno il titolo di campione d'Italia 2024/25.

- “perché sono andato a vederlo lavorare a Bologna e si capisce qual è la sua intenzione di gestire una squadra di calcio. Lui vuole una squadra che giochi, vuol far crescere tutta la rosa, cambia spesso formazione e, che riesce a comandare le partite e che ha coraggio nel prendere delle decisioni.- "e non come qualcuno sta alludendo che forse è meglio andare a incontrare quel girone o quell’altro" ha concluso Spalletti, parlando del prossimo impegno della Nazionale, a marzo in Nations League, che andrà anche a stabilire il girone di qualificazione per il Mondiale 2026 in cui saranno inseriti gli Azzurri.