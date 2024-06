AFP via Getty Images

Italia, Spalletti: "E' la sfida estrema, non c'è un prima o un dopo"

Redazione CM

27 minuti fa



Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Spagna: "Per noi sono sempre fondamentali i nostri tifosi, sappiamo che ci sono anche quando non li vediamo ed è un po' per questo che contro l'Italia giocano tutti malvolentieri, sanno che siamo un popolo compatto".



ESAME DI MATURITA' - "E' vero, non c'è un prima o un dopo a questa partita qui. E' la sfida estrema, ci arrivano in pochi a potersela godere. Sono convinto che la squadra farà di tutto per ripetere la gara dell'altra sera, dovremo essere bravi a togliergli il pallino, sennò diventa difficile".