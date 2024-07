non si ferma alla conquista dell’Europeo Under 17 da miglior giocatore della manifestazione, arrivata lo scorso maggio., al quale arriviamo da campioni in carica. E’ la sua prima convocazione ufficiale in questa categoria. Confermata la presenza anche di Simone Pafundi, grande protagonista nella Fase Elite di qualificazione disputata in Friuli, reduce dall’esperienza al Losanna nella seconda parte dell’ultima stagione.Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno alle semifinali in programma giovedì 25 luglio, ottenendo anche il pass per il Mondiale Under 20 in Cile nel 2025. Le due terze, invece, si affronteranno in una gara di spareggio, da giocarsi sempre giovedì 25, per determinare la quinta squadra europea che staccherà il pass per il Cile. La finalissima di Belfast (che come le semifinali si giocherà al National Football Stadium di Windsor Park) sarà infine domenica 28 alle 20.Questo è l’elenco completo dei calciatori che prenderanno parte al raduno di Bolzano dal 4 al 9 luglio, al termine del quale verrà diffusa la lista definitiva dei 20 calciatori che parteciperanno al prossimo Europeo Under 19:Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Genoa), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Francesco Camarda (Milan).Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Francesco Camarda (Milan).