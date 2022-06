Che futuro per l'attaccante del Cagliari, Joao Pedro? Il bomber italo-brasiliano è trattato da Torino, Monza e Salernitana che si è mossa concretamente ricevendo però un primo no dalla punta. Sul tavolo c'è però per la prima volta una nuova offerta concreta dall'estero con Friburgo e Wolfsburg che lo bogliono portare in Bundesliga.