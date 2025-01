Jorginho può lasciare l'Arsenal: c'è l'offerta dal Brasile per l'ex Nazionale azzurro

Getty Images

Nuova avventura in vista per? Il centrocampista ex Nazionale, campione d'Europa nel 2021, sta giocando meno all'Arsenal in questa stagione, e il contratto in scadenza nel 2025 induce i Gunners e l'entourage del giocatore a guardarsi intorno in cerca di situazioni interessanti.Una di queste potrebbe essere rappresentata dal ritorno in Brasile: ilha problemi con il rinnovo di contratto dell'ex Fiorentina e Bologna Erick Pulgar e avrebbe bisogno di un rinforzo a centrocampo, così sta facendo di tutto per convincere Jorginho a lasciare Londra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Solo 933' in stagione per il regista lanciato dal Verona, consacrato nel Napoli di Sarri e poi al top con il Chelsea sempre dell'allenatore di Figline. Poi il passaggio all'Arsenal nel 2023 e un paio di stagioni con numeri soddisfacenti, fino alla svolta impressa da Arteta nell'ultima stagione, con più spazio per Partey, Rice e Odegaard.