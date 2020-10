L'infermeria si sta lentamente svuotando perche nel corso della conferenza stampa di oggi ha fatto il punto sullo stato di salute della sua squadra in vista della sfida contro il Verona e, successivamente, contro ildi Champions League. Una brutta notizia c'è, aspettando l'esito del tampone di Ronaldo, e riguarda i tempi di recupero di, ancora lunghi e che costringeranno l'allenatore dellaa ridisegnare costantemente la propria fase difensiva."A parte, gli altri sono tutti a disposizione per giocare.ha avuto un brutto infortunio ed è ancora un po' indietro; credo che prima della sosta nono possa rientrare. De Ligt sta bene, dobbiamo solo aspettare che il medico ci dia il via libera, ma il ragazzo è pronto per giocare sia fisicamente che mentalmente".Proprio il rientro del centrale olandese che di fatto Pirlo non ha mai avuto a disposizione potrebbe però cambiare e non poco lo scacchiere difensivo bianconero.potrebbe consentire a Pirlo di rilanciare Danilo come esterno di sinistra al posto di Alex Sandro, ma potrebbe anche suggerire un definitivo passaggio ad una linea difensiva a 4, in cui gioca da sempre in carriera, conadattato a sinistra eterzino destro.. L'olandese è infatti più abituato a giocare la palla fra i piedi rispetto a Chiellini e Demiral alleggerendo il peso sugli esterni. Possibilità, idee, l'infermeria della Juve si svuota.