La Juventus è pronta a dare l'assalto a Giovanni Simeone. L'attaccante è in uscita dal Verona e vorrebbe un'esperienza in una big anche da comprimario, per cimentarsi col calcio internazionale e fare esperienza a livello europeo. La Juve è alla ricerca di un vice-Vlahovic e il Cholito rappresenterebbe per età e investimento, il profilo ideale.