Vien da chiedersi dove sia finito quell’esterno formidabile capace di saltare l'uomo che era Federico Bernardeschi. Ci hanno provato tutti a trovare la sua giusta collocazione in campo: Allegri, Sarri e ora Pirlo. Isolato dal gruppo e in piena crisi involutiva, secondo il Corriere della Sera l'ex viola potrebbe essere ceduto a gennaio. Anche in prestito: di questi tempi liberarsi di uno stipendio da 4,5 milioni può essere salutare.