Secondo quanto riportato da Radio Sportiva la Juventus ha fissato in 7 giorni il termine ultimo per poter chiudere il colpo Ronaldo. Il club bianconero non ha intenzione di partecipare ad aste o tira e molla fra il portoghese e il Real Madrid per questo la giornata di martedì sarà quella decisiva per capire la fattibilità o meno dell'affare e, in caso negativo, virare su altri obiettivi.