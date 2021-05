La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie A contro l’Udinese – l’unica eccezione è proprio la più recente disputata alla Dacia Arena, 2-1 a favore dei friulani lo scorso luglio.La Juventus è la squadra che più volte ha battuto l’Udinese in Serie A (63 successi): a completare 13 vittorie friulane e 17 pareggi.L'1-0 a favore della Juventus è il punteggio più frequente in questa sfida; è stato il finale di 14 incontri, l'ultimo dei quali risalente al 2013.La Juventus ha vinto 27 volte in casa dell’Udinese, più di ogni altra squadra in Serie A: completano cinque successi friulani e 13 pareggi.La Juventus ha ottenuto 25 punti in trasferta finora in questa Serie A (6V, 7N, 3P), meno di ogni altra squadra attualmente nelle prime sei posizioni in classifica.La Juventus ha subito solamente tre gol dalla distanza, meno di ogni altra squadra in questo campionato.La Juventus ha segnato 12 gol di testa in questo campionato, meno solamente dell’Inter (14) – inoltre solo Inter (tre) e Spezia (due) hanno subito meno gol dei piemontesi (quattro) con questo fondamentale.Alla Dacia Arena contro l’Udinese è arrivata la prima partita di Serie A in cui Dejan Kulusevski ha fornito più di un assist (due in totale) nello stesso match: vittoria del Parma 3-1 nel settembre 2019.La prima rete di Alex Sandro in Serie A è arrivata nel gennaio 2016 contro l’Udinese. Anche il primo gol di Rodrigo Bentancur in Serie A è arrivato contro i friulani; nell’ottobre 2018 in trasferta.L’ultimo gol in trasferta in Serie A di Matthijs de Ligt è arrivato a luglio alla Dacia Arena contro l’Udinese"