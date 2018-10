Emre Can è in Germania, in attesa dell’esito dei test che accerteranno l'entità del problema alla tiroide. Come si legge su Tuttosport, nella migliore delle ipotesi il centrocampista tedesco della Juve potrebbe riprendere ad allenarsi e rientrare nel giro di pochi giorni. Nella peggiore però dovrebbe operarsi e stare fuori due mesi.