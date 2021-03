Le parole di Pavel Nedved hanno praticamente ufficializzato un’ipotesi nell’aria già da tempo. L’avventura di Paulo Dybala alla Juventus è ai titoli di coda e il talento argentino, ormai fuori da inizio gennaio, è sul mercato. Uno strappo che in quota riporta in primo piano Barcellona e Paris Saint Germain, due delle squadre che negli anni scorsi lo avevano fortemente cercato. Sul tabellone la spunta per ora la squadra francese, prima scelta a 4,00 per il dopo-Juve. Subito dietro, riferisce Agipronews, i blaugrana, dati a 4,50, mentre il ritorno di fiamma del Tottenham - che si era fatto avanti già nel 2019 - è a 7,50. Identica l’offerta per il Chelsea, mentre dalla Liga si fanno avanti anche Atletico e Real Madrid, rispettivamente a 12,00 e 15,00. Molto difficile pensare a un’alternativa in Serie A, con la Roma a 25,00 e Inter e Napoli a 50,00.