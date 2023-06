Dal campo al mercato. Il derby d'Italia tra Juventus e Inter, nell'attesa di tornare ad accendersi sul terreno di gioco, potrebbe infiammare l'attuale sessione di trattative.



Bianconeri e nerazzurri avrebbero infatti inserito nelle rispettive liste della spesa il nome di Alan Matturro, difensore uruguaiano classe 2004 che il Genoa ha portato in Italia lo scorso gennaio.



Protagonista assoluto con la propria nazionale Under 20 nel vittorioso mondiale di categoria conquistato contro l'Italia appena una settimana fa, Matturro ha attirato su di sé l'attenzione di due club pesanti, che già in passato ne avevano seguito il percorso di crescita venendo tuttavia anticipati dal Grifone. Per assicurarsi le prestazione di questo centrale abile anche a destreggiarsi come terzino sinistro in una difesa a quattro, il Genoa versò sei mesi fa nelle casse del Defensor Sporting 3 milioni di euro. Una cifra che, malgrado le sole due presenze collezionate nella seconda parte del campionato di B appena concluso e vinto dai rossoblù, oggi appare già lievitata.



Non è tuttavia certo la questione economica quella che può spaventare Inter e Juventus, determinate, secondo Tuttosport, a portare il ragazzo lontano dalla Liguria.