Juve, Felipe Anderson resta più di un'idea: le richieste sull'ingaggio che spaventano la Lazio

La finestra di mercato di gennaio si è appena aperta e per la Juventus si tratta soprattutto di scandagliarlo alla ricerca delle giuste opportunità per migliorare l’attuale rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le attenzioni di Cristiano Giuntoli e della sua squadra di lavoro sono rivolte principalmente ad una mezz’ala di inserimento in possesso di buone qualità tecniche, prelevabile preferibilmente con la formula del prestito, ma questo non esclude che si possa iniziare a lavorare in anticipo su alcune situazioni da sviluppare ed eventualmente concretizzare la prossima estate. E’ il caso di quei calciatori che al termine della stagione si libereranno a parametro zero e che possono rappresentare delle occasioni ghiotte per alzare il tasso tecnico dell’organico: tra di loro figura indubbiamente Felipe Anderson, diviso tra una crisi di rendimento con la maglia della Lazio - un solo gol segnato il 21 ottobre scorso, contro il Sassuolo, in 25 presenze stagionali - ed una situazione di stallo totale per quanto concerne la trattativa per provare a prolungare l’accordo in via di esaurimento il prossimo 30 giugno.



C'E' DISTANZA - Il presidente Lotito ha avuto ripetuti incontri e contatti con l’entourage del giocatore brasiliano, arrivando a mettere sul piatto un contratto fino all’estate 2028 da 3,5 milioni di euro netti a stagione, un deciso miglioramento rispetto agli attuali 2,2. Una proposta che però non soddisfa le richieste di Felipe Anderson, che all’età di 30 anni riflette sulla seria possibilità di spuntare le migliori condizioni possibili per l’ultimo contratto importante della carriera: secondo quanto riferisce Goal.com, la sua speranza è di strappare un ingaggio da almeno 4 milioni a stagione.



LA JUVE CI PENSA - Una situazione lontana dalla risoluzione e ha dunque spinto la Juventus ad inserirsi e ad effettuare i primi sondaggi esplorativi per ottenere tutte le informazioni del caso. Insieme al sempreverde Berardi, il brasiliano della Lazio è una delle opzioni alternative che il club bianconero prende in considerazione per rinforzare il proprio reparto d’attacco con un esterno che possa consentire il ritorno al tridente. Senza dimenticare ovviamente la conferma di uno specialista del ruolo come Chiesa, che da diverse settimane sta discutendo del prolungamento del suo contratto, e la decisione che dovrà essere presa sul futuro di Soulé, di rientro a giugno dal prestito al Frosinone e che ha attirato le attenzioni di diverse formazioni di Premier League grazie all'ottimo campionato che sta disputando.