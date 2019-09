C’è un nome che stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera da sempre molto attenta al mercato dei parametri zero. Dopo i colpi degli anni passati (Pirlo, Pogba, Khedira, Emre Can, Rabiot per citarne solo alcuni), i bianconeri avrebbero messo sul proprio taccuino il nome di Willian. Basiliano, classe 1988, è un attaccante che di destreggia come ala (soprattutto partendo da destra) ma bravo anche come trequartista. Il giocatore, al Chelsea dal 2013, è in scadenza di contratto e sembra che passi avanti per il rinnovo non siano stati fatti. Da qualche tempo il Chelsea sta adottando la politica di non fare rinnovi superiori all’anno di durata per i giocatori che hanno superato trent’anni. Questa politica può favorire l’inserimento della Juve e regalare a Sarri uno dei suoi pallini nella sua stagione alla guida dei londinesi.