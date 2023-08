Dopo corteggiamenti, rifiuti, arrivi sfiorati e mai concretamente compiuti, sembra che l’estate 2023 possa regalare, al numero 10 del Sassuolo, la tanto agognata possibilità di fare quel salto di qualità verso un top club. I treni, si dice, passano una volta sola ma per Berardi, in questo caso, il vagone chiamato Juventus è lì che lo attende nuovamente su quel mezzo a rotaie con destinazione Torino.. Una possibilità più unica che rara che, all’età di 29 anni, è difficile che possa ripresentarsi. Il Sassuolo, solo la scorsa estate, ha investito sulla sua figura da simbolo e capitano neroverde. Sembrava che il rinnovo a 3 milioni netti a stagione fossero il là per rendere Berardi la bandiera della squadra emiliana. Invece le sirene bianconere mettono fortemente a repentaglio questo progetto.Al momento di offerte concrete non ne sono ancora arrivateLa stima di Berardi alla Continassa è di circa 20 milioni, inserendo qualche bonus o, più probabile, un giovane apprezzato da Dionisi. A parte il nome di Soulé,, seppur la Juve non sia totalmente convinta di cedere un giovane di così belle speranze, a prescindere dall'interesse mostrato dal Bologna.