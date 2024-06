Getty

Juve, il PSG fa sul serio per Huijsen: contatto tra il ds Campos e gli agenti

Redazione CM

7 minuti fa



Dean Huijsen è un'idea sempre più concreta per il PSG. Stando a Sportitalia, per il difensore classe 2005 di proprietà della Juventus si è mosso direttamente il ds del club francese Luis Campos, in contatto con il suo entourage per capire la fattibilità di un'eventuale trattativa.



PARTE L'ASTA? - Il giovane olandese è apprezzato e seguito anche da diversi club di Bundesliga, tra cui Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Stoccarda, nonché in Italia dall'Atalanta. La sua cessione nel corso dell'estate, comunque, è ormai praticamente scontata: dopo la buona esperienza a Roma, il ds bianconero Giuntoli vuole monetizzare dal suo cartellino, per investire i soldi in altri profili. La valutazione parte da una base d'asta di circa 30 milioni di euro.