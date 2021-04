partita dopo partita non si notano passi avanti, semmai all'indietro, l'atteggiamento è spesso sconfortante. Come se nello spogliatoio bianconero ormai non ci si credesse più, come se ormai andare o no in Champions non facesse tutta la differenza del mondo. Incassata l'eliminazione agli ottavi firmata Porto, la Juve invece di rialzarsi è progressivamente riuscita a involversi: in ordine sparso ancora i passi falsi contro Toro e Fiorentina, le sconfitte contro Benevento (!) e Atalanta, le vittorie tutt'altro che convincenti con Cagliari, Genoa e Parma oltre a quella che sembrava poter scacciare la crisi con il Napoli. Nel calderone poi il caso sul futuro di Dybala e quello condiviso con Arthur e McJennie per la cena proibita, i fastidi di Ronaldo, la bufera Super League. Insomma, la Juve è in crisi e rischia grosso. Ecco perché in questo lunedì piovoso, a Torino, si sia di nuovo messo tutto in discussione:E per quanto pure le parole di Pirlo dopo Fiorentina-Juve sapessero davvero di resa, ora sul banco degli imputati ancor più che allenatore e dirigenti ci sono i giocatori.E alla ripresa degli allenamenti è nei loro confronti che vorranno farsi sentire, non ci sono più scuse per certe prestazioni e atteggiamenti, né la colpa può essere solo di Pirlo.Anche perché ci si sta giocando molto più che un semplice posto in classifica, Super League o no, senza posto in Champions sarà rivoluzione ancor più ampia di quella che già bisognerà programmare. A Torino piove, alla Continassa diluvia.