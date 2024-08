Juve, Miretti-Genoa ci siamo: trovata l'intesa per il trasferimento in rossoblù

Getty Images

Dopo giorni di trattative, proposte e controproposte, la Juventus e il club ligure sembrano finalmente aver trovato l'intesa per il trasferimento in rossoblù del 21enne centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero.Il giocatore si trasferirà al Grifonee malgrado il Genoa abbia spinto a lungo per ottenere sul suo cartellino almeno un diritto di riscatto, la formula scelta è quella delLa Juventus, infatti, non ha voluto cedere su questo punto, correndo il rischio di dover rinunciare tra un anno a uno dei ragazzi più promettenti usciti negli ultimi anni dal proprio settore giovanile. L'addio di Miretti a Vinovo sarà dunque soltanto un arrivederci.

Il ragazzo potrebbe sbarcare in Liguria già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù fino al termine della stagione appena cominciata.