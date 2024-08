Genoa, colpo in prospettiva: assicurato un giovane talento israeliano

Getty Images

Rinforzi per l'immediato ma anche il futuro. Le fasi conclusive del mercato estivo del Genoa sembrano muoversi su due direzioni. Se da una parte c'è la volontà di puntellare e definire l'organico da affidare ad Alberto Gilardino in vista della stagione appena iniziata, dall'altra emerge l'esigenza di individuare giovani talenti da far crescere con calma.Proprio in quest'ultima categoria va inserita l'operazione portata avanti negli ultimi giorni dalla dirigenza rossoblù, giunta, secolo La Gazzetta dello Sport, a un passo dall'assicurarsi il centrocampista israeliano

Classe 2005, titolare della nazionale Under 19 del paese mediorientale, Kasa è stato acquistato a gennaio dal Maccabi Haifa che lo ha prelevato dall'Hapoel Gerusalemme. In patria viene considerato il più grande talento in prospettiva espresso dal calcio israeliano negli ultimi decenni.Malgrado la giovane età, in caso di sbarco in rossoblù Gilardino vorrebbe aggregare il ragazzo alla prima squadra fin da subito