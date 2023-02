Ovviamente scherziamo e provochiamo, volutamente. Non ce ne vogliano gli appassionati tifosi dellase, a distanza di qualche mese da quandoIn assenza di investimenti corposi da parte di una proprietà scottata dai tanti/troppi errori di valutazione commessi nelle ultime stagioni, si è pensato bene di privilegiare l'usato sicuro, mettendo il carico alla voce degli ingaggi per risparmiare sui cartellini. MaLe recenti dichiarazioni dell'allenatore bianconero, all'insegna della rassegnazione mista a frustrazione, sulle incerte condizioni fisiche del centrocampista francese rappresentano la naturale conclusione di una storia sbagliata sin da principio.di natura atletica e sofferto ripetutamente per i guai al ginocchio che lo hanno costretto all'intervento lo scorso ottobre.Desta quindi pochissimo stupore prendere atto, oggi, dei rumors (non confermati ufficialmente) in relazione alle riflessioni che gli stati maggiori della Juve starebbero facendo sulla permanenza del Polpo anche nella prossima stagione.Più fuori che dentro, è un po' questa la sintesi di una situazione divenuta paradossale e che boccia in toto i responsabili di una scelta che grava enormemente sui conti non esattamente in salute del club, impegnato oggi a difendersi dalle pesanti accuse di aver abusato di certi artifici per salvare il salvabile., con la parziale attenuante che l'argentino si è poi presentato al Mondiale almeno in condizioni tali da risultare decisivo nella finale contro la Francia,probabilmente, la scelta decisamente retrò dell'ex presidente Andrea Agnelli per provare a risollevare una squadra in crisi di identità ormai da 2-3 anni e che in un colpo solo ha sconfessato l'idea di rivoluzione targata Sarri e Pirlo e che ha fatto naufragare diversi investimenti che una logica ce l'avevano. Romero, Demiral, Locatelli e Kulusevki, per essere più precisi. A guardare il bicchiere mezzo pieno, gli addii di tre di loro hanno lasciato qualcosa in cassa, addirittura plusvalenze in certe casi. Ecco, in un momento tempestoso e pieno di errori come questo, forse sono davvero il male minore.