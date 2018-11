Borussia Dortmund, Arsenal, soprattutto Olympique Marsiglia avevano effettuato più di un sondaggio per acquistarlo.basti pensare alla trattativa avanzata per Diego Godin prima della virata verso l'ex capitano rossonero., sapeva che quel ruolo da titolare riconquistato nella passata stagione non sarebbe stato più suo.anziché andare avanti la carriera di Benatia è quindi tornata indietro di due anni. Ma questo status di riserva eccellente, da cui è riuscito a ripartire dopo l'opaca parentesi al Bayern Monaco, ora gli sta stretto.che pure non vorrebbe toccare nulla in questa stagione che la Champions appare davvero possibile anche grazie all'effetto CR7. Ma il difensore marocchino anche in zona mista, sabato sera dopo la partita col Cagliari ha fatto capire come siano in atto ragionamenti importanti per il suo futuro.Se la situazione dovesse restare quella attuale, ecco che Benatia potrebbe chiedere di andare a giocare altrove, in una squadra dove potersi sentire importante sempre e non a intermittenza. Le pretendenti non mancherebbero, non mancheranno, qualche sussurro arriva proprio dallo. Poi la Juve dovrebbe anche pensare a sostituirlo. La partita è aperta, come spesso accade non è tutto oro quello che luccica.@NicolaBalice