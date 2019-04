Fabio Paratici, responsabile area Sport della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro l'Inter: "Siamo per antonomasia una squadra seria, che gioca tutte le partite con grande motivazione e orgoglio e lo faremo anche questa sera. La prima contro Marotta? Lui ora lavora per un altro club e ognuno fa giustamente i propri interessi. È stato una persona importantissima per me, se sono arrivato a fare il dirigente ad alti livelli il merito è anche suo che mi ha insegnato molto. Abbiamo condiviso tanti momenti belli e lo rivedo con piacere".