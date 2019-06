La Juventus si muove sul mercato in difesa. L'imminente arrivo in panchina di Sarri dal Chelsea può riaprire un sogno: strappare Koulibaly al Napoli, che però non ha la minima intenzione di cederlo ai bianconeri. La sua clausola di rescissione da 150 milioni di euro è valida soltanto per l'estero, dove lo cercano Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid.



COLPO IN PROSPETTIVA - Intanto, sempre secondo Tuttosport, la Juve ha già in mano un altro difensore centrale: Strahinja Pavlovic. Si tratta di un giovane serbo classe 2001 in forza al Partizan di Belgrado. Il ds bianconero Paratici ha trovato l'accordo sulla base di 5 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, mentre per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni fino a giugno 2014 da un milione di euro a stagione.