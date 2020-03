Un passo alla volta il calendario sta assumendo una nuova fisionomia, sempre nella speranza che l'emergenza Coronavirus possa rientrare il prima possibile. Provando ad andare oltre, ecco che le società di calcio non possono in ogni caso congelare la programmazione. Questo significa anche o soprattutto mercato quindi. E iChiamato ad approfittare di questo stop forzato per rigenerarsi a livello mentale oltre che fisico, in vista di un finale di stagione tutto da scrivere e che lo vedrà ripartire da una fase di calo delle sue quotazioni, basti pensare alla (giusta) esclusione contro l'Inter. Aspettando un mercato che potrebbe appunto trasformarlo nella cessione pesante in vista della Juve che verrà.E su di lui resta ila essere il club maggiormente interessato, con lo stesso Pjanic che non disdegnerebbe per mille motivi un ritorno in Francia, dove è cresciuto non solo calcisticamente parlando. Poi c'è sempre il, che proprio ai tempi di Maurizioaveva fatto sul serio per lui, così come non si è mai spento l'interesse delle grandi di Spagna. Insomma, il mercato non manca di certo attorno a Pjanic, aspettando di capire quanto possa complicare la situazione l'indagine attualmente in corso nei confronti del suo agente Fali. E comunque servirà una grossa somma per portarlo via da Torino, senza una maxi-plusvalenza comunque la Juve difficilmente rinuncerà a Pjanic, anche se il progetto sarrista dei 150 palloni non è mai andato in porto.Solo un incasso top, potrebbe permettere alla Juve di puntare a un altro top, quello che in ogni caso è stato Pjanic tra alti e bassi in questi anni.