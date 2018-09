Secondo quanto riportato da Corriere Torino, Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus Under 23, potrebbe tornare sul mercato per rimpolpare il reparto difensivo. I nomi più quotati, al momento, sembrano quelli di Lorenzo Del Prete (ex Perugia, 32 anni) e Felice Piccolo, ex Spezia con un passato nelle giovanili juventine.